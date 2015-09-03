Китай сократит численность армии на 300 тысяч человек

Об этом объявил китайский лидер Си Цзиньпин, открывая парад, посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны, передает Би-би-си.

Народно-освободительная армия Китая считается самой большой армией в мире: ее личный состав превышает 2 млн военнослужащих.

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"Опыт войны заставляет людей еще больше ценить мир. Несмотря на то, как будут развиваться события, Китай никогда не будет стремиться к господству, Китай никогда не будет стремиться к расширению и никогда не заставит других переживать трагедии, которые перенес он", - заявил на параде лидера Китая.

В то же время западные наблюдатели считают парад демонстрацией силы в момент, когда Пекин вновь предъявляет свои территориальные претензии в Южно-Китайском море.

В Китае утверждают, что единственная цель грандиозного парада, в котором принимают участие 12 тыс. человек и 500 единиц военной техники, - чествование огромных жертв, принесенных гражданами страны во время войны.