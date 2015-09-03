BBC: Франция прекратила расследование гибели Ясира Арафата

Об этом сообщила прокуратура в городе Нантер, передает BBC Украина.

Адвокат вдовы Ясира Арафата заявил, что обжалует это решение. По версии родственников Арафата, его отравили радиоактивным полонием.

Ясир Арафат возглавлял Организацию освобождения Палестины (ООП) в течение 35 лет и стал первым президентом Палестинской автономии в 1996 году.

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В октябре 2004 года он серьезно заболел, и Израиль дал разрешение на перевозку его в парижский госпиталь, где он скончался 11 ноября 2004 года в возрасте 75 лет.

Официальная причина смерти - инсульт, однако врачи не смогли определить причину болезни, а вскрытие не производилось.