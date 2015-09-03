Россия назвала "популистским" предложение Франции по ограничению права вето в СБ ООН

«Мы против этого. Думаем, что это предложение не является действенным», сказал постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин, передает Радио Свобода.

Инициатива Франции заключается в том, чтобы убедить четырех постоянных членов Совета безопасности ООН – Великобританию, Китай, Россию и США – воздержаться от использования своего права вето, когда оно касается массовых преступлений.

Предложение Франции относительно ограничения права вето приветствовали около 70 членов ООН, которые не имеют права вето. Однако Китай и США выразили предостережение относительно этого.

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Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, поддерживает предложение Франции относительно добровольного отказа от применения права вето в случаях, когда нужно принять срочные меры для прекращения массовых преступлений.