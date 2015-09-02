В Швеции почти две тысячи членов Amnesty International ушли из организации после предложения легализовать работу куртизанок

Об этом сообщает «Радио Швеция».

Amnesty International хочет, чтобы бывшие члены организации вернулись в ее состав. Организация отмечает, что их заявление в августе было неверно истолковано в средствах массовой информации.

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Генеральный секретарь шведского отделения Amnesty International Анна Линденфорс заявила, что они хотели снять криминальную деятельность со всего, что касается продажи сексуальных услуг. По мнению организации, такой шаг укрепит права тех, кто торгует своим телом, позволит им выйти из тени социальной незащищенности.

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«Мы стоим в первую очередь на защите прав человека. Это главная миссия нашей организации. В средствах массовой информации наше заявление было истолковано неверно и представлено так, что мы стоим на стороне покупателей секс-услуг. А это неправда, мы защищаем только тех, кто вынужден продавать свое тело», - сказала Линденфорс.

Справка УНИАН. Amnesty International - всемирное движение, объединяющее свыше 7 миллионов человек из более чем 150 стран и регионов, которые выступают за прекращение грубых нарушений прав человека.