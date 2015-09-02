В Ереване задержали нескольких активистов, которые протестовали против повышения тарифов на электроэнергию

По сообщению армянской службы «Радио Свобода», демонстранты планировали сделать заявление возле резиденции президента, однако полицейские перекрыли дорогу и окружили их.

Сейчас протестующие в Ереване требуют освободить задержанных, в противном случае они планируют заблокировать проспект Баграмяна.

Как сообщалось, в июне в Ереване прошли массовые акции протеста с требованием отменить повышение цен на электричество. После разгона митинга 23 июня, когда было задержано 237 демонстрантов, семь из которых получили ранения, активисты также потребовали наказать силовиков, которые применили силу.

В начале июля правоохранители разобрали баррикады и восстановили движение на проспекте маршала Баграмяна в Ереване, где собирались митингующие.

10 июля протесты прекратились, однако координаторы акций против подорожания электроэнергии заявили, что продолжат свою борьбу.