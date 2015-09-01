В Ираке более 120 боевиков ИГ казнены за попытку переворота

Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана Саида Мамузини, передает Лента.ру.

По его словам, участников группировки обвинили в попытке совершить переворот и устранить лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Мамузини уточнил, что переворот должен был состояться в воскресенье, 30 августа. «Но два дня назад пятеро арестованных боевиков раскрыли планы заговорщиков», — рассказал он. В результате 122 боевика, в числе которых 18 полевых командиров, были расстреляны в тюрьме на юге Мосула.

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По словам Мамузини, «раскол в ИГ становится все очевиднее». В борьбе за распределение денег, власти и влияния погибли десятки боевиков, добавил представитель Демократической партии Курдистана.

Ранее УНИАН сообщал, что в среду, 26 августа курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке воздушных ударов беспилотников США отбили у боевиков ИГИЛ десять сел в иракской провинции Киркук.