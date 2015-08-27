Курды при поддержке американских беспилотников отбили у ИГИЛ 10 сел в Ираке

Об этом сообщает Reuters.

Наступление курдов началось на рассвете в районе города Дакук, который расположен в 175 км севернее Багдада, а к вечеру того же дня курдские войска взяли под свой контроль территорию площадью 250 кв км.

Сообщается, что впервые за несколько месяцев сдвинулся фронт на севере Ирака между курдами и боевиками ИГИЛ.

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На данный момент курды контролируют большую часть территории, которую они считают своей, и у них нет стимулов, чтобы углубляться дальше в контролируемую арабами-шиитами территорию, за исключением, если это необходимо из соображений безопасности.