Курды при поддержке американских беспилотников отбили у ИГИЛ 10 сел в Ираке
07:53, 27 августа 2015Мир
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В среду, 26 августа курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке воздушных ударов беспилотников США отбили у боевиков ИГИЛ десять сел в иракской провинции Киркук.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Наступление курдов началось на рассвете в районе города Дакук, который расположен в 175 км севернее Багдада, а к вечеру того же дня курдские войска взяли под свой контроль территорию площадью 250 кв км.
Сообщается, что впервые за несколько месяцев сдвинулся фронт на севере Ирака между курдами и боевиками ИГИЛ.
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На данный момент курды контролируют большую часть территории, которую они считают своей, и у них нет стимулов, чтобы углубляться дальше в контролируемую арабами-шиитами территорию, за исключением, если это необходимо из соображений безопасности.
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