Дальнейшее существование Шенгена может стоять под вопросом - Меркель

Об этом заявила в понедельник федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает Би-Би-Си.

"Если нам не удастся договориться о справедливом распределении беженцев, то конечно, вопрос Шенгена для многих снова станет частью повестки дня", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

С начала лета в Европе произошло несколько громких скандалов, связанных с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в западноевропейские страны. С начала августа Европа говорит о попытках мигрантов пробраться в Британию по Евротоннелю из французского порта Кале.

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Последнее по времени ЧП случилось на прошлой неделе, когда на обочине ведущей в Вену автострады был обнаружен грузовик с телами 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей. По подозрению в причастности к гибели мигрантов венгерские власти арестовали четырех человек.

В понедельник, после того как австрийские власти приняли решение досматривать все грузовики, въезжающие в страну, на трассе, ведущей из Будапешта в Вену образовалась пробка длиной 25 километров.