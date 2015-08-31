В США умер создатель фильмов "Кошмар на улице Вязов" и "Крик"
07:33, 31 августа 2015Мир
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Американский режиссер Уэс Крэйвен, известный как один из крупнейших мастеров в жанре фильма ужасов, умер на 77-м году жизни в Калифорнии
В 1996 году вышел еще один фильм Уэса Крэйвена, ставший классикой жанра - "Крик" / ro-mashka.ru
В последние годы режиссер страдал от рака мозга, передает Би-би-си.
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Успех пришел к Уэсу Крэйвену в 1984 году, когда на экраны вышел малобюджетный хоррор "Кошмар на улице Вязов", быстро получивший огромную популярность во многих странах.
На волне успеха фильма было снято несколько продолжений, а также телевизионный сериал.
В 1996 году вышел еще один фильм Уэса Крэйвена, ставший классикой жанра - "Крик". Картина также имела огромный успех и породила несколько сиквелов и пародий.
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