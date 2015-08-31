В США умер создатель фильмов "Кошмар на улице Вязов" и "Крик"

В последние годы режиссер страдал от рака мозга, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Москве умер известный актер Лев Дуров

Успех пришел к Уэсу Крэйвену в 1984 году, когда на экраны вышел малобюджетный хоррор "Кошмар на улице Вязов", быстро получивший огромную популярность во многих странах.

На волне успеха фильма было снято несколько продолжений, а также телевизионный сериал.

В 1996 году вышел еще один фильм Уэса Крэйвена, ставший классикой жанра - "Крик". Картина также имела огромный успех и породила несколько сиквелов и пародий.