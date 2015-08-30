Саудовская Аравия нанесла авиаудар по заводу в Йемене, погибли десятки мирных жителей

По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате авиаудара, нанесенного ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по заводу на севере Йемена, где производятся бутилированные напитки, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) активизировалось год назад. В январе хуситы захватили столицу страны Сану, после чего президент Хади сбежал в Аден — на юг страны. После захвата хуситами Адена 25 марта он перебрался в Саудовскую Аравию. С 26 марта по его просьбе Эр-Рияд при поддержке ВВС других стран Персидского залива начал в Йемене военно-воздушную операцию против хуситов и сил, поддерживающих экс-президента Салеха. К их коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.

По данным ООН, с момента начала операции в Йемене погибли почти 1,9 тысячи мирных жителей.