Саудовская Аравия вторглась на север Йемена

Полученное Al Jazeera видео демонстрирует, как военные занимают свои позиции.

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После воскресных обстрелов хуситами приграничныхх с Йеменом территорий Саудовской Аравии погибли десятки солдат саудовской армии и один генерал.

Командующие саудовской армии вторжение войск на территорию сопредельного государства называют временным.

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Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хусити захватили большую часть территории страны и выгнали президента Мансура Хади, который бежал в Эр-Рияд.

В стране неоднократно объявлялось перемирие, однако добиться фактического прекращения боевых действий ни разу не удавалось.