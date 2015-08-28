Саудовская Аравия вторглась на север Йемена
Впервые после начала военного противостояния с повстанцами-шиитами Хуси войска Саудовской Аравии вошли на территории Йемена.
Полученное Al Jazeera видео демонстрирует, как военные занимают свои позиции.
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После воскресных обстрелов хуситами приграничныхх с Йеменом территорий Саудовской Аравии погибли десятки солдат саудовской армии и один генерал.
Командующие саудовской армии вторжение войск на территорию сопредельного государства называют временным.
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Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хусити захватили большую часть территории страны и выгнали президента Мансура Хади, который бежал в Эр-Рияд.
В стране неоднократно объявлялось перемирие, однако добиться фактического прекращения боевых действий ни разу не удавалось.