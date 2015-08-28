Новый мировой рекорд: Tesla проехала больше 700 километров на одном заряде

Датчане «заправились» на Tesla Supercharger и отправились в путешествие, которое заняло у них почти сутки, сообщает Autogeek.

Как признались сами рекордсмены, они немного не рассчитали время. По их мнению, нужно было выезжать раньше, чтобы как можно больший путь проехать в светлое время суток. Так можно было бы увеличить цифру пробега на несколько километров.

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Для удлинения пути датчане даже не пользовались кондиционером, хотя температура за бортом была около +27 градусов по Цельсию.

При этом они старались придерживаться минимальной скорости движения.

Их обгоняли даже фуры. Правда, они сразу предупредили поток о своей медлительности специальными наклейками на автомобиле.

Первую остановку они совершили после 7 часов беспрерывной езды.

Всего же их путешествие заняло 19 часов и 40 минут, 1 час из которых пришелся на остановку для отдыха.

За это время они сумели проехать 728,7 км, потратив 77,5 кВт энергии. То есть, в среднем их Tesla затрачивала 106 Вт на километр.

Средняя скорость составила 39 км/ч. Перепад высот на трассе оказался около 94 метров.

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Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания собирается начать эксперимент по практическому применению так называемой технологии сharge-as-you-drive, в рамках которой аккумуляторы электромобилей будут получать энергию непосредственно от дорожного полотна.