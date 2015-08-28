США предлагает Узбекистану присоединиться к коалиции против ИГИЛ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы пригласили Узбекистан присоединиться к коалиции", сказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Центральной Азии Дэниел Розенблюм, во время визита в столицу Узбекистана.

Эта, в основном мусульманская страна, является стратегическим партнером НАТО в постсоветской Центральной Азии, помогает США в борьбе против движения Талибан в соседнем Афганистане.

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Розенблюм отметил, что коалиция против ИГИЛ имеет не только военную направленность, но и занимается борьбой с финансированием исламистов, а также отслеживает передвижения людей через границы.

Ранее УНИАН сообщал, что США официально обратились к Австралии с просьбой присоединится к воздушной военной компании против боевиков ИГИЛ.