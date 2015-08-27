"Не бегайте вы по этим обменникам": Лукашенко призвал белорусов отдыхать в своей стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает белорусам поддержать отечественного производителя.

С таким предложением он обратился сегодня во время общения с трудовым коллективом ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте поживем на своем, что в наших магазинах есть, и отдохнем эти годы у себя в Беларуси. Не будем вывозить валюту", - сказал глава государства.

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"Не бегайте вы по этим обменникам. Вы создаете лишние проблемы", - отметил белорусский президент.

"Искренне говорю, если раньше меня просто трясло, когда я видел изменения курсов валют, сегодня меня больше волнует другое - удержаться бы, не дестабилизировать обстановку в стране", - заявил он.

"В мире идет война, - сказал Лукашенко. - В конце концов, хотя бы эта беда нас не коснулась".