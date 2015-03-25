Белорусские оппозиционеры вышли на митинг с флагами Украины и ЕС (фото)

В Минске проходит традиционное шествие и митинг. Заявителями акции выступили лидер Партии БНФ Алексей Янукевич, председатель оргкомитета по созданию объединения «Молодые христианские демократы» Марина Хомич, а также представители Объединенной гражданской партииНиколай Козлов и движения «За Свободу» Никита Семененко, сообщает naviny.by.

Организаторы акции планировали провести ее с 17.00 до 20.00, но Мингорисполком сдвинул время на два часа.

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Таким образом, сбор участников шествия начнется в 15.00 на площадке у кинотеатра «Октябрь», само шествие пройдет с 16.00 до 17.00 по маршруту пр. Независимости — ул. Сурганова — пл. Бангалор, с 17.00 до 18.00 состоится митинг в парке Дружбы народов.

Решение изменить время акции чиновники объяснили тем, что уличное шествие в час пик якобы создает много неудобств минчанам, возвращающимся с работы.

Основные темы празднования Дня Воли в этом году — независимость Беларуси, солидарность с Украиной, а также протест против антидемократической политики белорусских властей.