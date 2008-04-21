Украинские миротворцы будут обеспечивать охрану с воздуха Генсека ООН

Украинские миротворцы в Либерии будут обеспечивать воздушное прикрытие и охрану с воздуха Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, который сегодня вечером прибывает с двухдневным визитом в Либерию.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Программой визита Генерального секретаря ООН запланирован ряд встреч с руководством Либерии, гражданскими и военными руководителями Миссии ООН в этой стране, посещения социальных заведений, расположенных в столицы Либерии Монровии, комплекс гуманитарных и благотворительных акций.

Как отметили в Минобороны, высоко оценивая профессионализм экипажей 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, командование сил Миссии ООН в Либерии доверило именно украинским миротворцам обеспечивать воздушное прикрытие и охрану с воздуха высокого гостя.

Два экипажа Ми-24 из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины с воздуха будут патрулировать наземные маршруты движения делегации, береговую линию страны, подъездные дороги на пути кортежа Генерального секретаря ООН.

По данным Минобороны, украинские вертолетные уже имеют опыт выполнения подобных ответственных задач. В 2005-2008 годах экипажи 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины обеспечивали охрану с воздуха тогдашнего Генерального секретаря ООН Кофи АННАНА, президентов США, Нигерии и Китая, Канцлера Германии, которые находились в Либерии с визитом.