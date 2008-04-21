Депутаты от коалиции предлагают осудить действия России на Кавказе

Народные депутаты Украины от демократической коалиции предлагают Верховной Раде Украины осудить действия Российской Федерациеи относительно признания самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской партии “Пора”, в ВР зарегистрирован проект заявления Верховной Рады Украины относительно признания Российской Федерацией самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Авторы проекта - народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона» Владислав КАСЬКИВ и народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

Проектом заявления предусматривается «осуждающая позиция Верховной Рады Украины относительно ряда решений руководства Российской Федерации, которые де-факто ставят под сомнение территориальную целостность Грузии», сообщает пресс-служба.

Это касается, в частности, решений палат Государственной думы РФ и практической деятельности российских органов государственной власти по установлению отношений с руководством самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, признания Российской Федерацией документов, выданных фактическим руководством этих регионов.

«Мы заявляем, что деятельность, направленная на нарушение территориальной целостности Грузии, не соответствует нормам международного права. Такая деятельность может привести к масштабной дестабилизации в регионе, нанести непоправимый вред его мирному развитию и создать взрывоопасный прецедент для региона, в том числе и для самой Российской Федерации. Кроме того, такая деятельность нарушает авторитет миротворческой деятельности Российской Федерации в данных регионах, на которую ей был предоставлен мандат», - отмечается в проекте заявления.

Как сообщалось, президент РФ Владимир ПУТИН 16 апреля поручил правительству разработать мероприятия по предоставлению наглядной помощи населению непризнанных республик и взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. Грузия затребовала пересмотреть это решение и обратилась за поддержкой к зарубежным партнерам.