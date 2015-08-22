В Великобритании семь человек стали жертвами падения самолета во время авиашоу

Как сообщает РБК со ссылкой на ВВС, истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter разбился во время выполнения одной из фигур пилотажа 22 августа.

Инцидент произошел в Западном Суссексе, самолет упал на оживленное шоссе A27. Сразу после этого трасса была перекрыта в обоих направлениях.

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Отмечается, что потерпевший аварию самолет стоял ​на вооружении ВВС Великобритании в 1950-60-х годах.