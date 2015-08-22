В Великобритании семь человек стали жертвами падения самолета во время авиашоу
19:35, 22 августа 2015Мир
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Во время падения истребителя-бомбардировщика на оживленное шоссе во время авиашоу в Великобритании погибли семь человек.
Скриншот видео
Как сообщает РБК со ссылкой на ВВС, истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter разбился во время выполнения одной из фигур пилотажа 22 августа.
Инцидент произошел в Западном Суссексе, самолет упал на оживленное шоссе A27. Сразу после этого трасса была перекрыта в обоих направлениях.
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Отмечается, что потерпевший аварию самолет стоял на вооружении ВВС Великобритании в 1950-60-х годах.
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