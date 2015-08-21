В России предложили сжигать не соответствующую нормам школьную форму

Об этом заявил РИА Новости юрист Общества защиты прав потребителей Алишер Захидов.

"Есть санитарно-эпидемиологические нормы и требования к детской одежде, есть стандарты по безопасности. Если все это не проходит на границе, то все это не должно допускаться на территорию РФ, тем более к реализации", — заявил Захидов.

Эксперт подтвердил, что крупные партии формы попадают в Россию "по теневому экспорту" — форму "завозят к 1 сентября, как петарды завозят под Новый год".

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"Госконтроль со стороны Роспотребнадзора должен быть своевременным и жестким. Вот такую одежду надо действительно изымать и сжигать, а этих коммерсантов штрафовать максимальными штрафами, потому что они наносят угрозу здоровью детей", — заявил собеседник агентства.

По его словам, в подобных ситуациях штрафы для предприятий могут доходить до 300 тысяч рублей, руководителя при этом могут оштрафовать на сумму от 50 до 90 тысяч рублей.

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Ранее помощник главы правительства РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на совещании в Брянске, посвященном реализации закона о школьной форме, заявил, что около 80% школьной формы, продающейся в России, не соответствует техрегламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Форма сшита из некачественных тканей. Основной поставщик вредного товара — Китай.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий реализовывать санкционную продукцию и вводит за это ответственность.