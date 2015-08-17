В России намерены ввести ответственность за продажу санкционных продуктов

Об этом рассказал один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Каргинов (ЛДПР), передают "Известия".

По его мнению, «в законодательстве существует пробел», благодаря которому торговые сети, реализующие санкционную продукцию, уходят от ответственности.

Согласно указу Путина № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановлению правительства № 778 во исполнение этого указа, с августа 2014 года введен запрет на ввоз ряда продуктов питания, среди которых сыры, рыба, морепродукты, мясо и мясные деликатесы, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи из США и ЕС. Запрет был дополнен и продлен постановлением правительства в июне 2015 года.

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В то же время ни в одном из этих документов не прописан запрет на торговлю санкционными продуктами внутри страны.

То есть, будучи незаконно ввезенными, товары могут без какого-либо наказания для продавца быть реализованы, отмечает издание.

Стоит подчеркнуть, что предлагаемые ЛДПР поправки коснутся 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Депутаты предложили дополнить закон нормой, устанавливающей запрет на продажу товаров, попавших под президентский указ № 560 и соответствующее постановление правительства.

Напомним, 24 июня Путин заявил, что подписал указ о продлении на год меры в ответ на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Указ об уничтожении продуктов, попавших под российское продовольственное эмбарго, Путин подписал 29 июля. Непосредственно уничтожение санкционной продукции началось в России с 6 августа.