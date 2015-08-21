Главред "Эха Москвы": Путин "приютил" и воспитал Кадырова, он воспринимает его как сына
21:45, 21 августа 2015Мир
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Венедиктов рассказал об эмоциональной связи между Кадыровым и Путиным.
REUTERS
Глава Чечни Рамзан Кадыров - это инструмент поддержания состояния «не войны» на Северном Кавказе, но важна также возникшая эмоциональная связь между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.
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"После убийства Ахмата Кадырова, Рамзана Путин, можно сказать, "приютил". У него нет сыновей, и Кадырова младшего он реально воспринимает как сына, у которого отца убили, а он его "усыновил", дал работу, воспитал", - заявил журналист.
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