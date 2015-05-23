Путин вручил Кадырову орден Почета

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, пишет Дождь.

Церемония награждения состоялась в московском Кремле. Указ о награждении Кадырова орденом Почета Путин подписал 9 марта 2015 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы чеченского правительства, Кадырова наградили орденом Почета "за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Глава Чечни Рамзан Кадыров является Героем России, кавалером ордена Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени и других наград.

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Среди них как сообщает "Газета.ру", орден Доброты национального фонда "Общественное признание", которым Кадырова наградили за доброту и человечность.

Кроме того, глава Чечни награжден медалью Совета безопасности "За заслуги в обеспечении национальной безопасности" и почетной медалью "За заслуги в деле защиты детей России", которую ему вручил детский омбудсмен Павел Астахов.