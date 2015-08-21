В центре Мехико откопали стену из человеческих черепов

Об этом сообщается на сайте Национального института археологии и истории Мексики, передает Lenta.ru.

Стена из раствора извести, песка и вулканического гравия длиной свыше 34 метров была найдена на глубине двух метров на улице Гватемала. В центральной части сооружения высотой 45 сантиметров были обнаружены черепа, выложенные в форме круга.

По словам координатора археологической программы Рауля Баррера, стена датируется концом XV — началом XVI века и называется на языке ацтеков «цомпантли».

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К настоящему времени ученые археологи нашли 35 черепов, однако предполагается, что их было гораздо больше. Большая часть черепов принадлежала молодым мужчинам, однако также попадаются кости женщин и детей. Ученые полагают, что основная часть черепов принадлежала врагам ацтеков, которые были принесены в жертву и обезглавлены.

Как отмечают археологи, значительная часть сооружения оказалась разрушена в ходе завоевания Ацтекской империи испанцами. После завершения раскопок стену планируется открыть для обозрения.