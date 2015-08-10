У берегов Сицилии археологи обнаружили массивный древний монумент

Большого размера монумент квадратного сечения имеет 3 отверстия диаметром до 60 см, передает "Моя планета". При этом две дыры расположены поперек оси, одна - вдоль. Монолит расколот надвое, если его сложить, он получится около 12 м в длину.

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О том, что монолит, скорее всего, был сделан человеком, говорит как форма находки и так называемый "дизайн" в виде отверстий, так и химический анализ предмета. Исследования показали, что ближайший участок рельефа с таким же составом находится в 300 м. Не исключено, что авторы монумента вырубили кусок этой скалы и перевезли на новое место.

Исследования ученых опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports. Авторы предполагают, что на этом месте около 9500–9200 лет назад - в эпоху мезолита - было сравнительно развитое поселение. Находка может говорить об уровне технического развития той эпохи.