Подозреваемые в организации теракта в Бангкоке сдались полиции - СМИ

Речь идет о двух мужчинах в белой и красной футболках, которые, как свидетельствуют записи на камерах видеонаблюдения, сидели на одной скамейке в храме с основным подозреваемым. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на СМИ.

По данным канала Sky News, пришедшие в полицию заявили, что работают туристическими гидами и не имеют никакого отношения к теракту.

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Главный подозреваемый в организации теракта — мужчина в желтой футболке — оставил, как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, в храме рюкзак со взрывным устройством.

Взрывное устройство сработало в индуистском храме в районе Чидлом в центре Бангкока 17 августа. Погибли 20 человек, около ста получили ранения.