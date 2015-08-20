Подозреваемые в организации теракта в Бангкоке сдались полиции - СМИ

17:15, 20 августа 2015
Мир
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Двое объявленных в розыск по делу о теракте в Бангкоке добровольно сдались полиции, сообщили представители властей Таиланда.

REUTERS

Речь идет о двух мужчинах в белой и красной футболках, которые, как свидетельствуют записи на камерах видеонаблюдения, сидели на одной скамейке в храме с основным подозреваемым. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на СМИ.

По данным канала Sky News, пришедшие в полицию заявили, что работают туристическими гидами и не имеют никакого отношения к теракту.

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Главный подозреваемый в организации теракта — мужчина в желтой футболке — оставил, как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, в храме рюкзак со взрывным устройством.

Взрывное устройство сработало в индуистском храме в районе Чидлом в центре Бангкока 17 августа. Погибли 20 человек, около ста получили ранения.

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