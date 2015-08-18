Новый взрыв в Бангкоке: мужчина сбросил взрывчатку с моста в центре города

Об этом сообщает Reuters.

Неизвестный привел в действие взрывное устройство малой мощности.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Мужчина сбросил взрывчатку с моста в центре города в районе оживленной пристани.

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По словам начальника полиции, если бы взрывчатка не упала в воду, жертв не удалось бы избежать.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в столице Таиланда число пострадавших достигло 120 человек. Личность подозреваемого в организации теракта установлена.