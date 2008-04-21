В Амурской области РФ пожар уничтожил 80 жилых домов

В Амурской области России огнем уничтожены около 80 жилых домов.

Как передает ИТАР-ТАСС, в пострадавшую от огненной стихии область отправлены оборудование и снаряжение для борьбы с пожарами, а также грузы для пострадавшего населения.

По предварительным данным, 235 жителей сел области, в том числе более 40 детей, остались без жилья в минувшее воскресенье. Все пострадавшие размещены в эвакуационных пунктах, организованы горячее питание, психологическая и медицинская помощь. Решаются вопросы предоставления людям нового жилья, материальной помощи пострадавшим. В населенных пунктах работают инспекторы службы противопожарного надзора, определяются масштабы ущерба.

В зонах загораний работают 556 человек. В их распоряжении - 104 единицы техники.

Почти 3,7 тыс. гектаров горящей тайги удалось потушить за минувшие сутки пожарным десантникам и лесникам Бурятии. Сейчас в лесах республики насчитывается 10 пожаров, которые охватывают 810 гектаров лесных угодий. Пять пожаров на площади 360 гектаров локализованы. Борьбу с огнем ведут 130 человек. Используется 30 единиц техники