"Исламское государство" пригрозило "завоеванием Стамбула", назвав президента Турции сатаной

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) в видеообращении, распространенном во вторник, 18 августа, в интернете, призывает граждан Турции к "восстанию против президента Реджепа Тайипа Эрдогана", пишет Deutsche Welle.

Экстремисты называют Эрдогана "сатаной" и обвиняют его в том, что он "продал Турцию курдским повстанцам и США".

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Турецкие СМИ подчеркивают, что это первое видеопослание ИГ, в котором джихадисты призывают к действиям непосредственно против Турции. Один из трех вооруженных боевиков, снятых на видео, угрожает "завоеванием Стамбула" и призывает турок "бороться против друзей сатаны и оказать помощь халифату "Исламское государство".

Как известно, ранее Турция и США договорились о создании вдоль турецко-сирийской границы "зоны безопасности", свободной от боевиков ИГ. По данным американской газеты The Washington Post, речь идет о 110-километровом участке к западу от реки Евфрат, который протянется до сирийской провинции Алеппо. Кроме того, Анкара дала США разрешение на использование базы "Инджирлик" на юго-востоке Турции для нанесения ударов по боевикам ИГ.