Трое россиян устроили пьяный дебош в самолете

Трое граждан России, летевшие в Черногорию в субботу рейсом Москва-Тиват, в состоянии алкогольного опьянения устроили драку на борту самолета, а также попытались открыть его люки во время полета, сообщает Газета.русо ссылкой на РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал, самолет благополучно приземлился на аэродром города Тиват невдалеке от столицы Черногории Подгорицы.

В авиакомпании Montenegro airlines, осуществлявшей перевозку, отметили, что россияне лишь весело проводили время. В ответ на вопрос журналистов о поведении пассажиров на борту данного рейса, пресс-секретарь компании Ненад Маркович сообщил, что некоторые из них пели и громко смеялись, а по прилету в Тиват один из них, 37-летний москвич, получил травму.

«Инцидент произошел на территории аэродрома Тивата в субботу около 17.20 по местному времени, когда при выходе из самолета один из россиян споткнулся и упал. Граждан России в состоянии алкогольного опьянения заметили и задержали», - сказал Маркович.

Он добавил, что затем задержанных отпустили - одного пришлось отправить в больницу города Котор в машине медицинской помощи прямо с аэродрома, а двух других доставили в отель города Бечичи, где они и намеревались остановиться.