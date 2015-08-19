США предоставят дополнительную оборонную помощь Грузии

Об этом сообщили в Пентагоне, и отметили, что это была первая встреча двух министров, сообщает русская служба "Голоса Америки". "Министр Картер высоко оценил постоянную поддержку, которую Грузия оказывает в Афганистане, будучи второй страной по общему числу войск, предоставленных для миссии "Решительная поддержка", – говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Питера Кука. – Министр Картер также подчеркнул, что США вместе с нашими союзниками по-прежнему стремятся поддерживать Грузию по линии комиссии НАТО-Грузия и через "Существенный пакет мер НАТО-Грузия", согласованный на саммите в Уэльсе в 2014 году".

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Питер Кук отметил, что министры оценили оказываемую Соединенными Штатами помощь вооруженным силам Грузии, "включая планы выделения дополнительного финансирования в размере $20 млн в 2015 году в рамках Европейской инициативы по заверению".

"Министр Картер также подтвердил приверженность США продолжению сотрудничества с Грузией в оборонной сфере, включая ежегодные двусторонние и многосторонние учения и программы подготовки", – сказал Петер Кук.

В свою очередь Тинатин Хидашели заявила: "Наши партнеры должны видеть в лице Грузии не только надежного политического партнера, обеспеченного поддержкой населения, но также и страну, которая возьмет на себя ответственность по многим направлениям".

Тинатин Хидашели также встретилась с бывшим госсекретарем Мадлен Олбрайт, консультирующей министерство обороны США. По словам грузинского министра, Мадлен Олбрайт "задавала очень много вопросов и обещала выступать в защиту Грузии на всех международных форумах".