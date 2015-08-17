За причастность к ИГ в Саудовской Аравии задержаны более 400 человек - СМИ

05:34, 17 августа 2015
Мир
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Силы безопасности Саудовской Аравии в течение двух последних месяцев задержали 413 человек по подозрению в причастности к деятельности террористических ячеек группировки "Исламское государство" (ИГ).

REUTERS

Об этом сообщила саудовская газета "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в силах безопасности, передают РИА Новости.

По их словам, силы безопасности арестовали 413 человек 19-ти национальностей, обвиняемых в терроризме и принадлежности к ИГ.

Большинство из них были задержаны за использование социальных сетей для вербовки саудовских подданных в ряды ИГ.

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Ранее УНИАН сообщал, что по оценкам Федерального агентства по делам национальностей России, к боевикам экстремистской группировки "Исламское государство" присоединились уже около двух тысяч граждан России.

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