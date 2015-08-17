За причастность к ИГ в Саудовской Аравии задержаны более 400 человек - СМИ
05:34, 17 августа 2015Мир
284
Силы безопасности Саудовской Аравии в течение двух последних месяцев задержали 413 человек по подозрению в причастности к деятельности террористических ячеек группировки "Исламское государство" (ИГ).
REUTERS
Об этом сообщила саудовская газета "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в силах безопасности, передают РИА Новости.
По их словам, силы безопасности арестовали 413 человек 19-ти национальностей, обвиняемых в терроризме и принадлежности к ИГ.
Большинство из них были задержаны за использование социальных сетей для вербовки саудовских подданных в ряды ИГ.
Читайте такжеСамолеты коалиции нанесли 23 удара возле Рамади - BBC
Ранее УНИАН сообщал, что по оценкам Федерального агентства по делам национальностей России, к боевикам экстремистской группировки "Исламское государство" присоединились уже около двух тысяч граждан России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter