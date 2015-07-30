К боевикам "Исламского государства" примкнули около 2 тысяч россиян

Об этом сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в интервью газете "Коммерсант", сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам Баринова, сейчас возглавляемое им агентство разрабатывает со спецслужбами и Генпрокуратурой систему, которая будет оперативно проводить оценку сайтов и СМИ на предмет пропаганды экстремистских и террористических взглядов для последующей блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов и удаления опасного контента.

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Федеральная служба безопасности ранее оценивала, что россияне составляют до 8% от общего числа боевиков ИГ.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в июне говорил, что на стороне ИГ воюют больше тысячи граждан России, и приток добровольцев в их ряды остановить пока невозможно.

Как известно, экстремистская группировка "Исламское государство" с прошлого года захватила значительные территории в частях Сирии и Ирака, в частности, в регионах, где большинство населения составляют местные курды. Военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой США, пытаются противодействовать боевикам радикальной группировки.

В Федеральном бюро расследований США заявили, что "Исламское государство" составляет большую террористическую угрозу, чем "Аль-Каида".