В Китае число жертв взрывов достигло 112 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

Пострадали более 700 человек. 95 числятся пропавшими без вести, 85 из них - пожарные.

Есть опасения, что в ближайшие дни количество погибших существенно возрастет.

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Тем временем власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе 3 км от промышленной зоны Тяньцзина, где продолжаются пожары.

Эвакуацию объясняют опасностью дальнейшего распространения отравляющих веществ в связи с изменением направления ветра.

Возле места взрывов обнаружены следы высокотоксичного вещества - цианида натрия.

Ранее официальные лица настаивали на том, что загрязнение воздуха в Тяньцзине не превышает допустимых пределов.