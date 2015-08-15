В результате крушения вертолета в РФ погибли шесть человек, спасатели не могут добраться к месту аварии

Шесть человек погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Хабаровском крае.

Такие предварительные данные озвучили корр. ТАСС в Росавиации.

По словам собеседника агентства, крушение потерпел вертолет, принадлежащий авиакомпании "Восток", следовавший с посадочной площадки в поселке имени Полины Осипенко на Шантарские острова в район бухты Онгачан. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

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В бухту Онгачан воздушное судно должно было прибыть в 10:20, однако в назначенное время экипаж на связь не вышел. После этого на поиск были подняты два вертолета Ми-8 и самолет Ан-26.

"Затем на связь вышел командир экипажа и сообщил, что вертолет потерпел крушение в трех километрах от пункта назначения и затонул", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по предварительным данным, в живых остались три члена экипажа и семь пассажиров. Шесть пассажиров, по предварительным данным, погибли.

В Росавиации отметили, что поисково-спасательные службы пока не могут прибыть к месту катастрофы из-за сильного тумана. В настоящее время осуществляется взаимодействие со службами спасения на море, чтобы подключить к спасательной операции морские суда.