В России разбился частный вертолет, есть пострадавшие (фото)
В пятницу вечером в городе Нерюнгри в Якутии в России вертолет Robinson R-44, принадлежащий частной компании, не смог зайти на посадку и во время третьего круга зацепился за столб и упал.
Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Сразу же вспыхнул пожар – огонь полностью уничтожил вертолет. Пилота и двоих пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести и ожогами доставили в больницу.
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Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.