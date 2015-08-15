В России разбился частный вертолет, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Сразу же вспыхнул пожар – огонь полностью уничтожил вертолет. Пилота и двоих пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести и ожогами доставили в больницу.

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Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.