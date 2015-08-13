Кастро требует от США возместить Кубе многомиллионные убытки

Соответствующие заявление Кастро сделал в своей статье «Реальность и мечты».

По словам Кастро, после Второй мировой войны и атомной бомбардировки Японии США стали страной «наибольших богатств на Земле на фоне разрушенного мира, полного смертей, раненых и голодающих».

Кроме того, кубинский лидер призвал бороться за мир и благополучие, чтобы не повторить ошибок истории.

О возобновлении дипотношений с США Кастро в своей статье не упомянул.

Ранее УНИАН сообщал, что власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.