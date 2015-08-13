Кастро требует от США возместить Кубе многомиллионные убытки
17:12, 13 августа 2015Мир
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В свой 89-й день рождения лидер кубинской революции Фидель Кастро заявил, что США должны возместить Кубе многомиллионные убытки после введенных санкций.
minval.az
Соответствующие заявление Кастро сделал в своей статье «Реальность и мечты».
По словам Кастро, после Второй мировой войны и атомной бомбардировки Японии США стали страной «наибольших богатств на Земле на фоне разрушенного мира, полного смертей, раненых и голодающих».
Кроме того, кубинский лидер призвал бороться за мир и благополучие, чтобы не повторить ошибок истории.
О возобновлении дипотношений с США Кастро в своей статье не упомянул.
Ранее УНИАН сообщал, что власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.
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