Президент Франции прибыл на Кубу впервые за 100 лет

Как ожидается, в Гаване Олланд встретится с президентом Кубы Раулем Кастро. Олланда в поездке на Кубу сопровождает делегация из 20 представителей французского бизнеса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Президент Франции стал первым лидером Запада, приехавшим с официальным визитом на Кубу после объявления в декабре прошлого года о восстановлении дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном.

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В воскресенье кубинский президент провел официальную встречу в Ватикане с папой римским Франциском и поблагодарил его за помощь в восстановлении отношений между Кубой и США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Барак Обама на Саммите Америк выступил за отмену санкций против Кубы. В то же время Обама подчеркнул, что для всего американского континента наступил "поворотный момент".