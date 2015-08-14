В Сан-Паулу за три часа застрелили 17 человек

Об этом сообщает Associated Press.

Серия убийств произошла в ночь на четверг, 13 августа, на востоке города.

Десять человек погибли в баре в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в масках.

Один молодой человек был убит возле магазина мороженого. В том же районе еще один мужчина был застрелен двумя неизвестными на мотоцикле.

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Остальные пять убийств произошли в других районах города.

Как сообщили местным СМИ очевидцы, перед тем, как начать стрелять, убийцы спрашивали, кто из присутствующих имеет криминальное прошлое, и стреляли в назвавшихся.