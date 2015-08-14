В Сан-Паулу за три часа застрелили 17 человек
17:38, 14 августа 2015Мир
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Полиция Сан-Паулу расследует убийства 17 человек, произошедшие в течение трех часов.
Убийства произошли в ночь на четверг / zbroya.info
Об этом сообщает Associated Press.
Серия убийств произошла в ночь на четверг, 13 августа, на востоке города.
Десять человек погибли в баре в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в масках.
Один молодой человек был убит возле магазина мороженого. В том же районе еще один мужчина был застрелен двумя неизвестными на мотоцикле.
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Остальные пять убийств произошли в других районах города.
Как сообщили местным СМИ очевидцы, перед тем, как начать стрелять, убийцы спрашивали, кто из присутствующих имеет криминальное прошлое, и стреляли в назвавшихся.
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