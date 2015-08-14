Военные США допускают расширение влияния "Исламского государства" на Афганистан

Об этом заявил генерал армии США Уилсон Шоффнер, который находится в Кабуле, передает радио "Свобода". Он отметил, что влияние "Исламского государства" на Афганистан в настоящее время незначительно, но есть тенденция к его увеличению. В то же время, по словам генерала, об угрозе, до которой действия боевиков "Исламского государства" разрослись в Ираке и Сирии, речь не идет.

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Уилсон Шоффнер рассказал, что эта радикальная группировка сейчас посягает на те территории Афганистана, которые подконтрольны исламистам движения "Талибан".

В настоящее время "Исламское государство" контролирует значительные территории в Ираке и Сирии. Против боевиков продолжается военная операция с участием вооруженных сил соседних стран, а также США.