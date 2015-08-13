Лидер "Аль-Каиды" присягнул на верность "Талибану"

Об этом свидетельствует аудиозапись, опубликованная боевиками в интернете, передает Би-би-си. Внутри движения "Талибан" продолжается борьба за власть, и поддержка Аймана Завахири укрепит позиции нового лидера.

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В прошлом месяце талибы подтвердили слухи о смерти лидера группировки Муллы Омара, который воспринимался "Аль-Каидой" как лидер джихадистов по всему миру.

Его преемником стал бывший заместитель Муллы Омара, мулла Ахтар Мансур.

Однако против его кандидатуры выступили некоторые высокопоставленные представители движения. За всю историю существования "Талибана" столь публичных разногласий в рядах его руководства не наблюдалось.