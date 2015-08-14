В США в открытой продаже появились огнеметы

Об этом сообщает CNN.

При его покупке не требуется какое-либо разрешение, так как огнемет не является огнестрельным оружием. В США огнеметы признаны «устройством для развлечения».

Отмечается, что продажа огнеметов может противоречить некоторым местным законам. Так, в штате Мэриленд напрямую запретили продавать это устройство, а вот в федеральном законодательстве не предусмотрен запрет на использования огнемета в парках и скверах.

«Домашние огнеметы» состоят из шланга, подключенного к баку с топливом, и рюкзака, который служит для закрепления этого бака.

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В частности, американская компания Throwflame предлагает купить за $1599 модель огнемета, которая выбрасывает пламя на 15 метров. В свою очередь Ion Productions Team предлагает огнеметы с зоной поражения 7,5 метров за $900. За такую сумму компания может прислать данную «игрушку» по почте.

В компаниях считают, что люди покупают огнеметы для того, чтобы произвести впечатление на соседей при готовке барбекю. Оружие также можно применять для уничтожения зарослей, при лесных пожарах, чтобы пустить встречный пал.

Представитель почтовой службы США заявил, что огнемет без топлива свободно принимается к пересылке.