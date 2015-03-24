В США создали хозяйственно-развлекательный огнемет

Ожидается, что с его помощью можно будет расчищать снег, сжигать сорняки и убивать вредных насекомых. Для вывода модели в массовое производство фирма-производитель начала 23 марта кампанию на Indiegogo, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Устройство XM42 выстреливает языками пламени от 6 до 7,6 метра длиной — для этого достаточно нажать кнопку. Работает прибор на бензине с октановым числом 87, который имеется в продаже на многих автозаправках в США. Стоить XM42 будет 699 долларов.

Читайте такжеВ Финляндии разработали органическое "дерево" для зарядки мобильных устройствПроизводители прибора (фирма Ion Productions из Цинциннати, штат Огайо) предупреждают, что XM42 предназначен исключительно для развлечения или работ в саду, и ни в коем случае нельзя включать его в помещении. На сайте фирмы отмечается, что огнеметом можно расчищать снег и лед, сжигать сорняки в трещинах мостовой, расчищать садовые участки, уничтожать насекомых, зажигать костры и фейерверки.

В США нет никаких законодательных ограничений на использование таких устройств. Только в Калифорнии и Мэриленде для применения огнемета нужна специальная лицензия.