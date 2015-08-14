В документации таможни в Китае, где произошел взрыв, нашли много нестыковок

"Первая группа пожарных после прибытия на склад приступила к оценке масштабов возгорания и его причин, взрыв прогремел тогда, когда вторая группа только прибыла на место", — сообщил он. "Перед этим на месте работали сотрудники полиции порта, какие конкретно меры были приняты ими, пока сказать нельзя", — заявил он. Об этом сообщает Росбалт.

Кроме этого, пока не удалось установить, какие вещества спровоцировали взрыв на складе. По словам представителя Управления по надзору за безопасностью труда, "в документации таможни и компании-оператора склада найдено большое количество несоответствий". При этом офис предприятия также оказался уничтожен взрывом, что помешало властям получить наиболее актуальные данные.

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Тем временем министерство охраны окружающей среды страны подтвердило наличие цианида на взорвавшемся складе. По информации ведомства, в одной из дренажных труб неподалеку от места взрыва уровень вредных веществ в воде превышал норму в восемь раз. По всему городу развернуто 22 станции министерства, эксперты проверяют качество воды и чистоту воздуха в районе ЧП.