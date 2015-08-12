В Кабмине РФ посоветовали Россельхознадзору не обсуждать на публике свои предложения

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

С таким заявлением в правительстве выступили в связи с предложением Россельхознадзора распределить на региональном уровне обязанности по контролю за качеством продукции.

«Вопросы распределения полномочий и компетенций не находятся в сфере ведения отдельных министерств и ведомств. Если возникают предложения на этот счет, их следует вносить в установленном порядке в правительство, а не обсуждать в публичном пространстве», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Напомним, в целом за 6 августа было уничтожено 320 тонн европейских продуктов.