Керри: США могут лишиться поддержки Европы по Украине из-за Ирана
Провал соглашения с Ираном в Конгрессе может привести к потере США союзников в других важных вопросах, в том числе и в вопросе конфликта в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает "Голос Америки". "Друзья, это рецепт того, чтобы они быстро отвернулись от Украины, где они уже и так переживают сомнения и готовы сказать: "Ну, мы сделали все от нас зависящее", - сказал он, намекая на поддержку европейскими союзниками украинского правительства в борьбе с пророссийскими боевиками.
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По словам Джона Керри, если Конгресс не поддержит соглашение, позиции США в международной политике серьезно пошатнутся, поскольку ранее соглашение обсудили и согласовали страны так называемой "шестерки" Великобритания, Китай, Франция, Россия, США и Германия.
"Если США поведут себя таким образом, мы не только потеряем их поддержку в вопросе санкций, но и тогда, когда будем вынуждены прибегнуть к военным действиям", - отметил госсекретарь США.
Кроме того, провал соглашения в Конгрессе, по его словам, может привести к ослаблению позиций доллара.
Следует отметить, что у Конгресса США есть 60 дней для рассмотрения ядерного соглашения с Ираном. Проголосовать за соответствующую резолюцию он должен 17 сентября. Ранее от провала соглашения предостерег президент США Барак Обама, который заявил, что блокирование сделки Конгрессом откроет путь к войне.
Как сообщал УНИАН, в июле шесть стран-посредников (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия) достигли исторического соглашения с Ираном относительно ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций.