Керри: США могут лишиться поддержки Европы по Украине из-за Ирана

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает "Голос Америки". "Друзья, это рецепт того, чтобы они быстро отвернулись от Украины, где они уже и так переживают сомнения и готовы сказать: "Ну, мы сделали все от нас зависящее", - сказал он, намекая на поддержку европейскими союзниками украинского правительства в борьбе с пророссийскими боевиками.

Читайте такжеВ Конгрессе США представлена резолюция о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе

По словам Джона Керри, если Конгресс не поддержит соглашение, позиции США в международной политике серьезно пошатнутся, поскольку ранее соглашение обсудили и согласовали страны так называемой "шестерки" Великобритания, Китай, Франция, Россия, США и Германия.

"Если США поведут себя таким образом, мы не только потеряем их поддержку в вопросе санкций, но и тогда, когда будем вынуждены прибегнуть к военным действиям", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, провал соглашения в Конгрессе, по его словам, может привести к ослаблению позиций доллара.

Следует отметить, что у Конгресса США есть 60 дней для рассмотрения ядерного соглашения с Ираном. Проголосовать за соответствующую резолюцию он должен 17 сентября. Ранее от провала соглашения предостерег президент США Барак Обама, который заявил, что блокирование сделки Конгрессом откроет путь к войне.

Как сообщал УНИАН, в июле шесть стран-посредников (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия) достигли исторического соглашения с Ираном относительно ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций.