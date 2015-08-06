Обама допустил возможность войны в случае провала соглашения с Ираном

Президент США Барак Обама, выступая в Американском университете в Вашингтоне, предостерег от возможной новой войны в случае провала ядерного соглашения с Ираном, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Учитывая настроения в Конгрессе относительно неодобрения ядерного соглашения с Ираном, Барак Обама предупредил конгрессменов о возможной внешнеполитической ошибке.

"Многие из тех, кто раньше приводил аргументы в пользу войны в Ираке, теперь выступают против ядерного соглашения с Ираном", - заявил американский президент. Он четко выступил против сторонников жесткой внешнеполитической линии. По его словам, сторонники этого способа мышления ставят односторонние действия США выше международных усилий, преувеличивают угрозы без достаточных на то оснований и данных разведки и преуменьшают расходы на военное вмешательство.

По словам Барака Обамы, речь идет о выборе между дипломатией и одной из форм войны. Он заявил, что в случае, если Иран не будет придерживаться условий соглашения, у США не будет другой альтернативы, кроме использования военной силы. Однако нельзя оправдывать войну до того, как будет предоставлен шанс дипломатическому урегулированию.

Барак Обама также заверил, что договоренности с Ираном исключают тайную работу над ядерной программой. "Если Иран будет нас вводить в заблуждение, то мы сможем отреагировать. И мы сделаем это", - заявил президент США. По словам Барака Обамы, ядерное соглашение с Ираном - это одна из самых мощных договоренностей о нераспространении ядерного оружия, а у Тегерана есть достаточно стимулов для выполнения всех достигнутых с "шестеркой" ведущих мировых держав пунктов соглашения.