Новая эскалация конфликта на Востоке Украины нарушает Минские договоренности - ЕС

Соответствующее заявление во вторник сделал спикер Высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Новая эскалация конфликта, в результате которой возросло количество жертв во время атак на несколько контролируемых правительством районов сегодня и в ночь на 10 августа в Старогнатовке, нарушает дух и букву договоров в Минске", - говорится в заявлении.

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Представитель Могерини отметил, что последние события, целью которых была Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, включая наблюдателей, которые попали под перекрестный огонь в Счастье и Широкином, и поджог транспортных средств миссии 9 августа в Донецке, имели целью "поставить под угрозу важную роль, которую играет СММ в наблюдении и контроле за осуществлением Минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого урегулирования конфликта при полном уважении к независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности".

"Минские договоренности должны быть добросовестно выполнены, начиная с полного наблюдения за прекращением огня и настоящего отвода тяжелого вооружения. Далее необходимо придать импульс переговорам в рамках трехсторонней рабочей группы, чтобы позволить полностью реализовать Минские договоренности в согласованные сроки до конца года", - отмечается в заявлении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате боевых действий на маріупольскому направлении за прошедшие сутки 1 украинский военнослужащий погиб, 9 ранены.

Отмечается, что сегодня после полуночи противник уже совершил 5 обстрелов украинских позиций. 4 обстрела из РСЗО «Град» был осуществлен в окрестностях н.п. Богдановка, 1 обстрел из 152-мм САУ в Старогнатовке.