Лукашенко освободил автомобилистов из Донбасса от платы за проезд по дорогам Беларуси

Соответствующая норма содержится в президентском указе, подписанном 10 августа, передает "Апостроф" со ссылкой на пресс-служба Лукашенко.

Данный указ регулирует некоторые проблемные аспекты функционирования системы взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

От платы за проезд по платным дорогам Беларуси освобождены владельцы транспортных средств, зарегистрированных на Донбассе, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, а также буксируемые ими прицепы.

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Также указом предусматривается освободить от платы за проезд по платным дорогам в течение 10 дней с момента ввоза либо приобретения купленные новые или ввезенные транспортные средства, ранее не зарегистрированные в Беларуси, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны при доставке их к месту государственной регистрации.

Транспортная инспекция Минтранса республики Беларусь получила право запрашивать и получать соответствующую информацию от министерства по налогам и сборам и МВД о счетах владельца или лизингополучателе (арендаторе) транспортного средства.

Кроме того, указом вносятся изменения в Правила дорожного движения, которые предусматривают необходимость оборудования учебных автомобилей видеорегистраторами при сдаче экзаменов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Беларуси введут платные электронные очереди на границе. Согласно документу, платная электронная очередь появится на белорусской границе уже через полгода. Указ разработан "с целью совершенствования порядка пропуска через государственную границу физических лиц, транспортных средств и товаров".