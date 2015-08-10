Задержан второй подозреваемый в нападении на посетителей магазина в Швеции

В полиции уточнили, что второго подозреваемого задержали в больнице, куда он поступил с травмами вскоре после инцидента. Представитель полиции не стал уточнять, как именно задержанный получил эти травмы, передает Би-би-си.

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Первый подозреваемый был задержан по горячим следам рядом с местом преступления. Полиция не стала сообщать имена задержанных. Известно только, что они родились в 1992 и в 1979 году и, предположительно, были знакомы.

По предварительным данным полиции, со своими жертвами нападавшие, напротив, знакомы не были. Мотивы их действий пока не установлены.

Нападение на посетителей магазина IKEA в городе Вестерос, расположенном недалеко от Стокгольма, произошло днем. Неизвестные нанесли смертельные ножевые ранения мужчине и женщине в отделе кухонной утвари.

Кроме того, сообщалось, что ножевые ранения в результате инцидента получил еще один человек.