В Швеции неизвестный убил двух посетителей магазина

Сообщается, что неизвестный нанес им несколько ударов ножом, передает Би-би-си. Еще один человек получил ранения. "Мы имеем тяжело раненого мужчину, который был срочно прооперирован", - рассказала спикер местного совета Ева Линдаль.

Полиция оцепила магазин. Согласно поступающей информации, нападавшего удалось задержать. Как сообщает ТСН, в настоящее время магазин закрыт, продолжается масштабная полицейская операция.