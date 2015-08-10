В Швеции неизвестный убил двух посетителей магазина

16:37, 10 августа 2015
Мир
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Два человека погибли в результате нападения на магазин IKEA в городе Вестерос, к западу от Стокгольма. 

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Сообщается, что неизвестный нанес им несколько ударов ножом, передает Би-би-си. Еще один человек получил ранения. "Мы имеем тяжело раненого мужчину, который был срочно прооперирован", - рассказала спикер местного совета Ева Линдаль.

Полиция оцепила магазин. Согласно поступающей информации, нападавшего удалось задержать. Как сообщает ТСН, в настоящее время магазин закрыт, продолжается масштабная полицейская операция.

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